Татарстанцы рассказали, как чувствуют себя после вакцинации

— Мне уже почти 70 лет, и я регулярно прививаюсь от гриппа, пневмококковой инфекции. Считаю, что вакцинация — дело нужное, — говорит жительница Набережных Челнов Наталья Окунь. Наталья Георгиевна ведет активный образ жизни. Занимается скандинавской ходьбой. В любую погоду ежедневно проходит 5, а то и 8 километров. — Решилась на прививку, потому что думаю о дальнейшей жизни, а не об уходе из нее. Поэтому, как только стало возможным привиться, записалась сразу же, в поликлинику меня пригласили уже на следующий день.

Вторая, повторная, прививка Наталье Георгиевне назначена на 2 февраля (вакцинация от ковида предполагает двукратное введение препарата. — Прим. ред.). А первую она сделала 12 января. По ее словам, никаких особых ощущений после укола не было.

— Там всего 1 мл вакцины, не заметила, как ее ввели. Пришла домой, к себе прислушивалась. Думаю, сейчас меня станет морозить, озноб начнется, температура поднимется. Абсолютно никаких симптомов не возникло, вот уже больше недели прошло. Нормально себя чувствую, — бодрым голосом рассказала пенсионерка. — У меня все близкие за. Я уже записала на вакцинацию и дочку, и зятя. Им по 40 с «хвостиком». Впереди весна, лето, ну что же мы будем сидеть по домам?! У меня подруги живут одна в Петербурге, другая в Краснодаре, теперь могу ездить и не бояться ничего. И за внуков не надо переживать. А то раз в неделю встретимся и после этого боимся, не заболел ли кто.

Женщина недоумевает, почему в такое неблагополучное по эпидемиологической обстановке время находятся люди, которые осознанно не хотят получить защиту. Среди ее знакомых почти все посетили прививочный кабинет. Желающих в тот день, когда она сама пришла на процедуру в поликлинику, было много.

Немало тех, кто осознанно согласился на прививку, и в среде врачей. Среди них Рубин Хайрутдинов, хирург городской больницы № 5 города Набережные Челны:

— Не хочу болеть, поэтому прошел вакцинацию, нисколько не сомневался. Я доверяю российской вакцине, тем более это разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом. Уже много лет институт разрабатывает вакцины от опасных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола. Возможно, есть пока некоторые сомнения по зарубежной вакцине, с российской — все предельно открыто и понятно. Все мои знакомые в декабре прививались, никаких особых симптомов не почувствовали. У меня тоже все прошло без каких-либо сложностей.

Молодежь не отстает. Ленаре Муратовой 24 года. В декабре она надумала сдать анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции. Результат: антител не обнаружено. По рекомендации врача решила сделать прививку, чтобы, по ее словам, обезопасить себя. Сомнений по поводу вакцины у Ленары не было.

— Побочных действий не заметила, на следующий день спокойно вышла на работу, — призналась девушка. — Реакция родных была вполне адекватная, никто не отговаривал. Записаться можно по телефону регистратуры поликлиники, там в свою очередь соединяют с кабинетом, где вносят ваши данные. Ожидание зависит от меры поступления вакцины. Меня пригласили уже на следующий день. Перед прививкой прошла осмотр и консультацию врача. По поводу ограничений больше всего мне запомнилось то, что пациентам со злокачественными новообразованиями нужно подходить к вакцинации с осторожностью, сдавать ряд анализов.

Кстати

Прививка от COVID-19 бесплатна и добровольна. В число разрабатываемых и используемых в России вакцин вошли 5, согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф. В Татарстане используется «Спутник V». Вакцину вводят двукратно с интервалом три недели. Иммунитет, согласно ожиданиям, формируется на два года.