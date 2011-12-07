Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцы рассказали, как чувствуют себя после вакцинации

Что движет первопроходцами, как они объясняют свое решение? Журналист «КВ» адресовал этот вопрос им самим.

— Мне уже почти 70 лет, и я регулярно прививаюсь от гриппа, пневмококковой инфекции. Считаю, что вакцинация — дело нужное, — говорит жительница Набережных Челнов Наталья Окунь. Наталья Георгиевна ведет активный образ жизни. Занимается скандинавской ходьбой. В любую погоду ежедневно проходит 5, а то и 8 километров. — Решилась на прививку, потому что думаю о дальнейшей жизни, а не об уходе из нее. Поэтому, как только стало возможным привиться, записалась сразу же, в поликлинику меня пригласили уже на следующий день. 

Вторая, повторная, прививка Наталье Георгиевне назначена на 2 февраля (вакцинация от ковида предполагает двукратное введение препарата. — Прим. ред.). А первую она сделала 12 января. По ее словам, никаких особых ощущений после укола не было. 

— Там всего 1 мл вакцины, не заметила, как ее ввели. Пришла домой, к себе прислушивалась. Думаю, сейчас меня станет морозить, озноб начнется, температура поднимется. Абсолютно никаких симптомов не возникло, вот уже больше недели прошло. Нормально себя чувствую, — бодрым голосом рассказала пенсионерка. — У меня все близкие за. Я уже записала на вакцинацию и дочку, и зятя. Им по 40 с «хвостиком». Впереди весна, лето, ну что же мы будем сидеть по домам?! У меня подруги живут одна в Петербурге, другая в Краснодаре, теперь могу ездить и не бояться ничего. И за внуков не надо переживать. А то раз в неделю встретимся и после этого боимся, не заболел ли кто. 

Женщина недоумевает, почему в такое неблагополучное по эпидемиологической обстановке время находятся люди, которые осознанно не хотят получить защиту. Среди ее знакомых почти все посетили прививочный кабинет. Желающих в тот день, когда она сама пришла на процедуру в поликлинику, было много. 

Немало тех, кто осознанно согласился на прививку, и в среде врачей. Среди них Рубин Хайрутдинов, хирург городской больницы № 5 города Набережные Челны:

— Не хочу болеть, поэтому прошел вакцинацию, нисколько не сомневался. Я доверяю российской вакцине, тем более это разработка Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи во главе с Александром Гинцбургом. Уже много лет институт разрабатывает вакцины от опасных заболеваний, в том числе лихорадки Эбола. Возможно, есть пока некоторые сомнения по зарубежной вакцине, с российской — все предельно открыто и понятно. Все мои знакомые в декабре прививались, никаких особых симптомов не почувствовали. У меня тоже все прошло без каких-либо сложностей. 

Молодежь не отстает. Ленаре Муратовой 24 года. В декабре она надумала сдать анализ крови на антитела к коронавирусной инфекции. Результат: антител не обнаружено. По рекомендации врача решила сделать прививку, чтобы, по ее словам, обезопасить себя. Сомнений по поводу вакцины у Ленары не было.

— Побочных действий не заметила, на следующий день спокойно вышла на работу, — призналась девушка. — Реакция родных была вполне адекватная, никто не отговаривал. Записаться можно по телефону регистратуры поликлиники, там в свою очередь соединяют с кабинетом, где вносят ваши данные. Ожидание зависит от меры поступления вакцины. Меня пригласили уже на следующий день. Перед прививкой прошла осмотр и консультацию врача. По поводу ограничений больше всего мне запомнилось то, что пациентам со злокачественными новообразованиями нужно подходить к вакцинации с осторожностью, сдавать ряд анализов. 

Кстати

Прививка от COVID-19 бесплатна и добровольна. В число разрабатываемых и используемых в России вакцин вошли 5, согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф. В Татарстане используется «Спутник V». Вакцину вводят двукратно с интервалом три недели. Иммунитет, согласно ожиданиям, формируется на два года. 

КВ
Лента новостей