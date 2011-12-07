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В РТ открыли горячую линию по вопросам качества обучения республиканских автошкол

Анонимность гарантируется.

В Минобрнауки РТ сообщили об открытии горячей линии по вопросам качества обучения республиканских автошкол.

В пресс-службе ведомства отметили, что позвонить на нее могут все обратившие внимание на нарушения работы автошкол. Например, если практические занятия длились меньше заявленных часов. Или же если ученики обучались в одной автошколе, а сертификат о его прохождении получили в другой. Также замечания будут уместны, если татарстанцы столкнулись с некачественным обучением теории или практики.  

Рассказать об этом можно, позвонив по телефону 8-987-411-64-63, связавшись в официальных группах социальных сетях или написав письмо на электронный адрес: Landysh.Ahmetova@tatar.ru. 

В ведомстве заверили, что анонимность гарантируется. 

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