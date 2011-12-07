Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

В Татарстане доход самозанятых достиг 16,8 млрд рублей

В республике число самозанятых увеличилось до 102 435 человек.

В Татарстане суммарный валовый доход самозанятых увеличился до 16,8 млрд рублей, сообщает пресс-служба минэкономики РТ.

В ведомстве увеличение дохода связывают с увеличением числа самозанятых. На 11 января 2021 года в республике статус самозанятого имеют 102 435 человек.

В министерстве напоминают, что с 1 декабря 2020 года для самозанятых запущены персональные условия микрозайма. Заемщикам доступны займы до 500 тыс. рублей под 6% годовых на срок от трех до 24 месяцев. Потратить заемные средства можно на любые необходимые для профессиональной деятельности нужды. Поручителем такого микрозайма выступает Гарантийный фонд РТ, который предоставляет до 50% от суммы микрозайма.

Также в республике  работает центр «Мой бизнес» и сервис «Проверенный бизнес», где   самозанятые могут получить информационно-консультационную поддержку. 

КВ
Лента новостей