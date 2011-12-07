В Татарстане «горячая линия» по COVID-19 приняла более 60 тыс. звонков за два месяца

В Татарстане за два месяца на «горячую линию» по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией обратились 60 тыс. человек, сообщили в пресс-службе минцифры РТ.

На вопросы татарстанцев ежедневно отвечает 60 операторов и голосовой помощник Лилия. 80% операторов работают в дневную смену. Среднее время дозвона не превышает шести секунд. В день на «Горячую линию» обращаются около двух тысяч человек.

Чаще всего жителей республики интересуют режимы работы поликлиник, вопрос вызова врача и «скорой», возможность получения лекарств и подробности о вакцинации.

Напомним, с 25 ноября в Татарстане работает бесплатная «горячая линия» по вопросам о коронавирусе.