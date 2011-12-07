В Татарстане изменились условия соципотеки

Изменения в условиях получения соципотеки позволят превышать нормативную площадь приобретаемого жилья на 30%, тогда как ранее допустимым значением было 20%.

- С учетом того, что мир меняется, мы строим более широкие квартиры, появилась возможность получить квартиру по льготной цене большей площади, - объяснил Булат Гилманов. Льготная цена «квадрата» по ипотеке сейчас составляет 42460 рублей, и в текущем году повышать ее, заверили в Госжилфонде, не собираются.

Вместе с тем снизился коэффициент стоимости сверхнормативной площади жилья с 1,5 до 1,2. Таким образом, дополнительные метры обойдутся участникам программы дешевле. Если раньше цена квадратного метра сверхнормативной площади составляла 63,7 тыс. рублей, то сейчас снизилась до 50,9 тыс. рублей.

Еще одно изменение коснулось сроков выплат за сверхнормативную площадь. Если ранее всю сумму было необходимо внести до момента выбора квартиры, то теперь ее можно вносить в течение всего срока рассрочки.

Соципотека в РТ выдается со ставкой в 7% годовых. Как сообщил Булат Гилманов, на данный момент она не может быть снижена.

- Мы обращались в Минфин РФ и ДОМ.РФ, - пояснил он. - Жилищный фонд не имеет лицензию банка, поэтому снизить ставку не можем. Все коммерческие банки свою выгоду сохранили, то есть как получали свои 10 - 12%, так и получают - государство возвращает им разницу.

Также Булат Гилманов сообщил, что в ЖК «Салават Купере» будет возведен второй микрорайон, проект которого был создан с учетом пожеланий жителей района.

- Я считаю, что это станет изюминкой, центром притяжения микрорайона, - рассказал он.

Помимо жилых домов в новом микрорайоне появятся места отдыха для возрастных групп. Уже к концу 2021 года запланирована сдача первых девяти домов, завершение проекта ожидается в течение двух лет.