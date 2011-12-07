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Задачи для Минстроя Татарстана на 2021 год: миллионы метров жилья и дома для дольщиков

В нынешнем году также планируется полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. С этой целью возобновлено строительство 10-ти проблемных домов.

«Задачей номер один» в 2021 году глава Минстроя РТ Марат Айзатуллин назвал планы построить и ввести в эксплуатацию в Татарстане не менее 2 млн 670 тыс. квадратных метров жилья. Замах на 2030 год еще больше: увеличение объемов возводимого жилья до 3,5 миллионов квадратных метров.

В нынешнем году также планируется полностью закрыть вопрос с обманутыми дольщиками. С этой целью возобновлено строительство 10-ти проблемных домов.

Продолжится реализация и полюбившейся татарстанцам масштабной республиканской программы «Наш двор». 

В целом в этом году намечено осуществить 44 республиканские программы строительства и капитального ремонта. 

Об этих планах Марат Айзатуллин сообщил на итоговой коллегии своего ведомства, состоявшейся сегодня в казанском ДК Саид-Галеева. 

КВ
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