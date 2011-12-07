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Записаться на прививку от COVID-19 татарстанцы могут через портал Госуслуг

Запись возможна только в медицинские учреждения по месту жительства.

В Минцифры РТ сообщили о возможности записаться на прививку от COVID-19 через портал Госуслуг РТ.

Для того, чтобы пройти вакцинацию, необходимо кликнуть по окошку «Бесплатная вакцинация от COVID-19». Затем желающему сделать прививку следует указать полис ОМС. Также на сайте можно выбрать услугу «Запись к врачу».

В ведомстве напомнили, что записаться на прививку через портал можно только в медицинские учреждения по месту жительства. А если в них еще не проводится данная процедура, то запись на вакцинацию окажется недоступной.

Отмечается, что скоро сервис будет интегрирован с голосовым помощником Лилией. Искусственный интеллект будет напоминать о времени, на которое назначена прививка. 

КВ
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