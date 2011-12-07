Часы истории с Венерой Якуповой

Пролетело более 100 лет со дня Октябрьской революции 1917 года. Сегодня многие задаются вопросом: это был единственный вариант общественного развития?- Нет! - считает доктор исторических наук, академик Индус Тагиров. - Это был наихудший вариант! В 1917 году варианты были. Первый - монархия, но уже не самодержавная, а по возможности конституционная. Второй вариант - республика, демократическая, федеративная. Реализовалась же в жизнь, как известно, Советская республика. Победители большевики были сторонниками «единой и неделимой России». В марте 1917 года в газете «Правда» появилась статья Иосифа Сталина против федерации. В этой статье он полемизировал с эсером Иосифом Окуличем, который написал, что Россия должна стать федеративной республикой. В 1922 году Сталин внес дополнение в свою статью, рассуждая, мол, большевики были вынуждены перейти к федерации, ибо получили распадавшуюся страну - страну, из которой уходили народы. И этот процесс надо было остановить. Единственный выход был - федерация, союз свободных и равноправных народов.Но! - полагает сегодня татарстанский историк, - большевики были не убежденные федералисты, а временные. Они использовали федерацию как инструмент для укрепления своей власти. А что было дальше, всем известно. Хотя республики были, их права из года в год сужались. К примеру, Прибалтийские республики жаловались, так жить нельзя: исчезает их родной язык, они мало чем отличаются от административных единиц в Российской Федерации.В начале XX века идеи федерализма громко стучались во все двери российского государства, - резюмирует Индус Ризакович. - Не впускать в общество эти идеи было нельзя! Но большевики впустили форму, оставив за дверью содержание.В истории опаздывать нельзяВ 1922 году вождь большевиков Владимир Ленин видел, что в стране нарастает национальное движение. Существующим государственным устройством были крайне недовольны Украина, Грузия, Среднеазиатские республики. Ленин видел это, но ничего сделать не мог. Он был болен. В 1922 году больному Ленину Сталин пишет письмо о том, что пора прекратить эту игру в независимость, если опоздаем, то через год будет поздно. А Ленин, исходя из осложнения и обострения национальных отношений на Кавказе, Украине, ему отвечает, что на очередном съезде партии надо вернуться к прежним отношениям республик, к тем, что были в годы Гражданской войны, то есть к конфедеративным.По мнению татарстанского историка Тагирова, Ленин в конце жизни понял, что единственным вариантом обеспечения целостности России - этой огромной страны, должна стать федерация. Не формальная, а настоящая, где многочисленные народы чувствовали бы себя свободными.- Если бы Ленин был жив еще лет десять, то федерация бы состоялась, - размышляет Индус Ризакович. - Но, увы, это упущенные возможности. В истории опаздывать нельзя! Опоздал? Все! Твой поезд ушел, уже не догонишь. А опоздавших история очень жестоко наказывает.Почему у СССР не было будущего?Наша страна стала развиваться по пути, определенному большевиками.- И к чему мы пришли? - задается вопросом татарстанский историк Тагиров. - В 1924 году видный политический деятель Мирсаид Султан-Галиев, видя, что происходит во взаимоотношениях между республиками, как сокращаются их права, делает вывод, что Россия в форме СССР недолговечна и обязательно распадется. И действительно, в 1991 году СССР распался.А дальновидного татарского лидера арестуют и в 1940 году расстреляют за «национал-уклонизм».Эта страна ремонту не подлежит- Можно ли было сохранить СССР? - рассуждает доктор исторических наук Индус Ризакович. - Новый Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев пришел к власти в 1985 году. Спустя два года сделал вывод, что необходима перестройка, иначе в стране все развалится. В январе 1987 года на пленуме ЦК КПСС он дал старт политике перестройки - масштабным переменам в жизни СССР. Приняли решения, документы. И что? Были в них всякие демократические слова, но не было глубокого содержания.В ЦК КПСС долго работал Анатолий Черняев. Он ежедневно вел дневник, где в течение многих лет описывал, что происходило в ЦК КПСС, какие позиции занимали те или иные лидеры по обсуждаемым вопросам. Так вот Черняев - ближайший сотрудник Горбачева, сделал вывод, что это конец! Эта страна ремонту не подлежит.Кому история поставила двойку?- Когда новый лидер Михаил Горбачев появился на съезде коммунистов Латвии, - рассказывает академик Индус Ризакович, - делегаты этого съезда ожидали, что он скажет о свободе республик, демократии, о том, какой будет страна… Не услышав всего этого в выступлении Горбачева, они задали ему вопрос:- Михаил Сергеевич, расшифруйте нам слова гимна Советского Союза: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки великая Русь…»Попробуй расшифруй такое! Горбачев оказался в затруднительном положении. Делегаты съезда, видя это, посочувствовали ему:- Михаил Сергеевич, не затрудняйте себя ответом на наш вопрос. Это вам домашнее задание.- Думаю, что это домашнее задание Горбачев так и не выполнил, - резюмирует академик Тагиров. - А тому, кто не выполнил домашнее задание, вы знаете, какую оценку ставят. История поставила Горбачеву двойку! Хотя мы с вами должны отдать должное этому человеку - сделал он немало. Но, на мой взгляд, Михаил Горбачев был не тех способностей, не того ума, чтобы привести страну к подлинной перестройке - разрушить старые взаимоотношения и создать новые. Если бы на его месте был человек масштаба Ленина, то возможно было бы остановить распад СССР. А кончилось тем, что Россия осталась одна и из нее начали уходить республики и народы.Парад суверенитетовВ 90-е годы Татарстан обвиняли в том, что он открыл «парад суверенитетов».- Это не соответствует действительности, - говорит Индус Ризакович. - «Парад суверенитетов» открыла Россия, приняв 12 июня 1990 года декларацию о своем суверенитете. Когда республики увидели, что в этом документе нет места им, их свободам и демократиям, то они оказались в состоянии провозгласить свои декларации. Нас обвиняли в том, что мы разрушали Россию. А Татарстан был за сохранение СССР: мы добивались, чтобы были равноправные союзные республики в едином государстве.«Свободному Татарстану - свободные вагоны!»Спустя годы академик Тагиров, участник исторического заседания Верховного Совета ТАССР, когда была принята декларация о государственном суверенитете, анализирует минувшее:- Декларация - это только выражение намерений. А как их реализовать? В Москве решили, что мы заняли особую позицию, потому что Татарстан заявил о своем намерении стать союзной республикой и одновременно начал настаивать на договорных отношениях с Россией. Что в этом плохого? Между центром и субъектами должны быть договорные отношения. Каждый должен знать свои права. Вот права центральной власти, вот органов власти на местах. В любом демократическом государстве это так. Но Москва молчала целый год! В столице нашлось немало людей, которые говорили, что Татарстан разрушает Россию. Они предлагали экономически изолировать республику. В Казань из Москвы начали посылать пустые товарняки с надписью на вагонах: «Свободному Татарстану - свободные вагоны!»Ситуация изменилась после встреч двух Президентов - Бориса Ельцина и Минтимера Шаймиева. Было решено создать делегации с обеих сторон, которые и должны были определить, как Татарстан подпишет союзный договор.За столом переговоровВ Москве серьезно отнеслись к переговорам с Татарстаном.- Российскую делегацию возглавил Геннадий Бурбулис. Второй человек после Президента России в администрации Кремля, - уточняет Тагиров. - Умнейший и дальновидный человек! Нашим руководителем стал вице-президент Республики Татарстан Василий Лихачев. Умный, ответственный человек, он немало сделал для становления суверенитета нашей республики.Три дня шли переговоры. Мне пришлось отвечать на многие неудобные вопросы как заместителю руководителя делегации, - вспоминает Индус Ризакович.Нас спросили:- С чем пришли? Чего вы добиваетесь? И на каком основании?- Мы пришли выразить исторические требования татарского народа по восстановлению своей государственности. Поскольку татары имели свою многолетнюю государственную историю, то мы опираемся на эту историю.- А российские законы?- Мы ни один российский закон не нарушаем. Опираемся на Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа, в которой сказано, что Советская Российская Республика учреждается как федерация советских национальных республик, а рес-публики сами на своих съездах решают вопрос о пребывании в составе России. На дату обратите внимание - 1918 год.Сергей Шахрай, занимавший тогда высокий пост Государственного советника РСФСР по правовой политике, восклицает:- Но ведь вашей республики в 1918 году еще не было!На такой случай у меня всегда был с собой сборник исторических документов «Образование и развитие СССР». Раскрываю его и читаю: - «По мере возникновения республик они вступают в соглашение с Центральным исполнительным комитетом Российской Федерации». Вот вам, пожалуйста! Основа - договорные отношения между ЦИК России и республиками.- Так, дальше. А каких полномочий вы добиваетесь?- Нам нужны полномочия, которые обеспечат не только сохранение нашего народа, но и его развитие - идентификацию, традиции, культуру и родной язык.Шахрай недоумевает:- Вы что? Из России выходите?!- Сергей Михайлович, мы добровольно в Россию не входили. Целесообразно ли ставить вопрос о выходе?Опытный юрист Шахрай погрузился в размышления. Потом задумчиво стал приговаривать: «Мы из России не выходим, но в нее и не входили…»- Правильно, Сергей Михайлович! Наша позиция: будет договор - будут между нами взаимоотношения.В итоге после многочасовых переговоров приняли протокол, что между Россией и Татарстаном устанавливаются договорные отношения. Окончательную точку в этом вопросе должны были поставить Президенты России и Татарстана.«Татарстану никаких привилегий предоставлять не будем»Встреча двух Президентов была назначена на 19 августа 1991 года. Но в этот день в стране случилась попытка государственного переворота (ГКЧП), и встреча была сорвана.- Эта ситуация осложнила наши взаимоотношения, - вспоминает Тагиров. - Более того, Татарстан обвинили в поддержке ГКЧП. Были заведены уголовные дела на Шаймиева, первого секретаря Татарского рескома КПСС Рево Идиатуллина… А жить-то было надо! Жизнь продолжалась. Решили готовить документы по экономическим взаимоотношениям, пока с политическими неясно, что будет решено. Российскую делегацию возглавил заместитель председателя правительства РСФСР Егор Гайдар, а татарстанскую - премьер-министров Мухаммат Сабиров.- Я попал на переговоры, когда пленарная часть закончилась, - вспоминает Индус Ризакович. - Слышу, Гайдар говорит: «Татарстану никаких особых привилегий предоставлять не будем». Сабиров кивает: «Да, однозначно, мы в России». Я не поверил своим ушам, затребовал стенограмму, изучил ее и говорю Сабирову:- Можем ехать домой. Ничего не получится из того, что мы хотим добиться.- Почему? - удивился премьер-министр.- Потому что надо было опираться на протокол наших политических переговоров, где уже сказано, что стороны исходят из обоюдного признания деклараций о суверенитете.Мухаммат Галлямович немного обиделся, буркнул:- Видно будет! На ходу исправимся.«Делаю то, что мне приказано»Всю неделю шли переговоры в очень жесткой форме. Помню, ко мне обратился наш министр экономики Дамир Бикбов:- Индус Ризакович, помоги, пожалуйста! Ничего не получается с москвичами.Я пришел на экономическую секцию в переговорах. Объяснил российской стороне, что уже есть протокол, где обе стороны признают декларации о государственном суверенитете. А в декларации написано, что земля, недра - это собственность мно-гонационального народа Татарстана.Руководитель экономической секции с российской стороны вздохнул:- Согласен с вами. Но я делаю то, что мне приказано.«Деньги надо класть в «карман»- На следующий день две делегации встретились для согласования окончательного варианта соглашения. Я сразу задал вопрос руководителю российской делегации Андрею Шаповальянцу - первому заместителю министра экономики РФ:- С вами можно вести серьезные переговоры?- Конечно можно.- Тогда должна быть преемственность переговоров. Мы еще в августе договорились, что обоюдно признаем декларации о суверенитете. Есть протокол об этом.- И что?- В декларации написали, что земля и недра - собственность многонационального народа Татарстана.- И что из этого?- Нам надо исходить из того, что есть ваша собственность, а есть наша.- Все?- Нет, не все. Собственность - это источник для сбора налогов. Для кого я должен собирать налоги, если это моя собственность? Разве не для себя? Значит, нужен одноканальный налог.- Все у вас?- Нет. Налоги - это источник самостоятельного бюджета. Нам нужен бюджет.- Все?- Нет. Налоги - это деньги. А деньги надо класть в «карман» - это национальный банк.Все наши требования были записаны и, на удивление, не оспорены и восприняты.Дырка от бублика- Заключительная встреча была в кабинете, где заседало обычно Политбюро ЦК КПСС. Там и встретились Гайдар и Сабиров. Мухаммат Галлямович - человек умный, осторожный, сказал:- Егор Тимурович, давайте заслушаем вначале нашего профессора.Изложил наши позиции. Егор Тимурович и говорит:- Так мы же согласны с вами, признаем...И тут я совершил ошибку. Погорячился, высказал в сердцах:- Признаете, как дырку от бублика!Гайдар тут же вышел из себя:- Что же нам теперь делать?! Расходиться в разные стороны?! Вы - туда! Мы - сюда! И что вы будете делать со своей нефтяной промышленностью? С «гнилой» нефтехимией?Ну, думаю, сорвал переговоры. И тут мне на помощь поспешил Мухаммат Галлямович:- Будем торговать, Егор Тимурович!- С кем?! - опешил Гайдар.- С вами! - улыбнулся Мухаммат Галлямович. - Как при Казанском ханстве.Члены делегаций рассмеялись. И все вошло в рабочее русло.Мы вернулись из Москвы с признанием нашей собственности, самостоятельного бюджета, одноканального налога и национального банка. Это была наша победа!Навсегда запомним этот день- Как развивались события дальше? - продолжает академик Тагиров. - Все связанное с ГКЧП прошло, уладилось. И выяснилось, что позиция Татарстана в дни ГКЧП была единственно верной. Потому что наше руководство смогло сохранить межнациональные отношения и стабильность в республике. А это самое главное. Со временем уголовные дела против Шаймиева и Идиатуллина были прекращены. К сожалению, Советский Союз к этому времени распался. Если бы СССР не распался, мы были бы в числе союзных республик. Мы опоздали на три дня! Нужно было продолжить договорные процессы с Россией.Наша делегация 3 августа 1992 года прибыла в Москву. Нас встретил министр по делам национальностей Валерий Тишков. Его, известного российского историка, ввели по ходу переговоров, чтобы усилить позиции российской стороны и остановить наступление татарстанской делегации. Он и повез нас на сталинскую дачу. На даче роли распределились. Разошлись по секциям - кто к финансистам, кто к экономистам.- А нам с вами завтра идти в Кремль, - говорит мне Василий Николаевич Лихачев. - Встречаемся с Бурбулисом, чтобы поставить окончательную точку.И вот 4 августа мы в кабинете Геннадия Бурбулиса, а это бывший кабинет первого Президента СССР Михаила Горбачева. Геннадий Эдуардович знакомый нам человек, с ним можно вести переговоры. Обменялись приветствиями, и я изложил позиции Татарстана. Тишков, который не присутствовал на предыдущих переговорах, задает вопрос:- Вы что? Из России выходите?!Я смотрю на Бурбулиса:- Геннадий Эдуардович, отвечать мне на этот вопрос?Бурбулис зло посмотрел на Тишкова и сказал:- Давайте таких глупых вопросов больше Татарстану задавать не будем.И в самом деле, больше этого вопроса мы не слышали. На той встрече Бурбулис сделал ошеломивший нас с Лихачевым вывод:- За годы переговоров с Татарстаном мы очень сильно изменились. И теперь считаем, что Россия должна быть асимметричной федерацией с элементами конфедерации.Когда мы вышли из Кремля с Василием Николаевичем, то пожали друг другу руки со словами:- Давайте навсегда запомним этот день - 4 августа 1992 года.На радостях мы даже обнялись.Договор15 февраля 1994 года Договор между Российской Федерацией и Республикой Татарстан «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Татарстан» был подписан с большими отступлениями с нашей стороны. Вот как объясняет это известный историк Индус Тагиров:- Причины тому были разные. Вести такие переговоры без уступок невозможно. К этому времени меня успели вывести из состава татарстанской делегации. Когда мне показали текст договора, я удивился: где те достижения, которые мы фиксировали на бумаге в ходе переговоров? Пошел к Минтимеру Шариповичу. К сожалению, его на месте не оказалось. Пошел к Фариду Хайрулловичу Мухамет-шину. Он внимательно выслушал меня и даже согласился со мной. Но! Тогда в адрес республики звучали угрозы из центра: оставим ваших нефтяников без работы да и газ отключим... Мы на такое пойти не могли - оставить без работы целые города: Альметьевск, Лениногорск... Это и заставило татарстанцев сделать большие отступления от первоначальных договоренностей. Тем не менее наш договор - исторический. Во-первых, он межгосударственный. Во-вторых, это образец, как нужно решать сложные вопросы в многонациональном государстве. В свое время наш вариант был предложен и в Грузии, и в Косово. Это большое достижение, что договор имеет международное значение.Будем жить!- Есть ли у Татарстана шанс, что ему вернут утраченные полномочия? Или Россия останется унитарным государством?Индус Ризакович, известный в мире науки как исследователь влияния национального фактора на общественно-политическое развитие России, на этот вопрос ответил философски:- Нет ничего вечного. Жизнь на этой земле и то когда-нибудь закончится. Потухнут и Солнце, и звезды… Конец придет всему. Но наша задача сегодня состоит в том, чтобы жить в тех условиях, в которых мы находимся. Мы хотим, чтобы народ наш со-хранился. Я уверен, что народ наш - вечный! Кто бы и как бы ни старался его уничтожить - не получится. Живучие мы! Глубокие корни у нас. И эти корни пробуждаются и дают о себе знать каждый раз, когда история предоставляет шанс.Надо прямо сказать, что для России существует угроза распада. А это для татар нежелательно, ведь большинство татар проживают на территории Российской Федерации. Поэтому мы хотели и хотим, добиваемся, чтобы была обеспечена целостность этой страны. Но для этого надо с двух сторон вести соответствующую политику. К сожалению, такой политики даже в общих чертах мы не видим. Будем ждать. Будем надеяться. Надежда, как говорится, умирает последней…Уважаемые читатели!К 100-летию со дня образования ТАССР редакция газеты «Казанские ведомости» продолжает собирать ваши истории, связанные с развитием государственности Республики Татарстан. Расскажите нам, участниками или свидетелями каких событий были вы или ваши близкие. В 1999 году редакция уже обращалась к читателям с аналогичной просьбой. Тогда самые интересные истории были включены в книгу главного редактора «Казанских ведомостей» Венеры Якуповой «100 историй о суверенитете», которая вышла к 10-летию со дня принятия Декларации о государственном суверенитете Республики Татарстан. В 2020 году согласно Указу Президента Республики Татарстан «О праздновании 100-летия образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» у нас пройдут юбилейные мероприятия, посвященные круглой дате. Наш вклад в данное событие информационный. Мы хотели бы собрать при помощи наших читателей новые истории для книги, которую надеемся выпустить накануне юбилейной даты. Главное требование к вашей истории - она должна быть подлинной и выразительной. Не забудьте указать, о каком периоде времени вы рассказываете (желательно указать год). Не забудьте также сообщить свои координаты для обратной связи: ФИО, род занятий, возраст, домашний адрес, телефон (эти сведения, кроме имени и фамилии, публиковаться не будут). Можете проиллюстрировать свои воспоминания - прислать или принести в редакцию фотографии. Мы отсканируем их и сразу вернем. Свою историю вы можете прислать по адресу: 420066, г. Казань, ул. 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Не забудьте сделать пометку «Часы истории с Венерой Якуповой». Сегодня о прошлом, настоящем и будущем Республики Татарстан рассказывает академик Индус Тагиров (см. стр. 4 - 5).