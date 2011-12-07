Часы истории с Венерой Якуповой

8 февраля 2019 года в Казани перед руководителями СМИ с лекцией «Россия - Та-тарстан: взаимоотношения в прошлом и настоящем» выступил академик Индус Ризакович Тагиров. Известный историк с высоты XXI века оценил варианты развития российского государства и нашей республики.