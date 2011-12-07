Как 23 Февраля отмечают в военных городках

Военный городок встретил приветливо. Там было много знакомых из Казани. Нас окружили заботой и вниманием, и мы быстро влились в дружную офицерскую семью. В том городке молодости и мужества у нас родились еще два сына. Неудивительно, что нашим самым любимым семейным праздником был День защитника Отечества. Какое-то время и я была женщиной-военнослужащей и лично участвовала во всех праздничных мероприятиях. Обычно 23 Февраля в Мирном был парад, в Доме офицеров обязательно проходило торжественное собрание, посвященное фактически профессиональному празднику военных. А вечером все собирались на концерт, организованный силами военнослужащих и членов их семей. В городке был создан прекрасный военный духовой оркестр, которым более 20 лет бессменно дирижировал майор запаса, заслуженный артист РФ Александр Чикин. Его музыкальный коллектив играл на всех парадах и торжествах. Особенно мне запомнился концерт, который проходил 23 февраля 1984 года. Тогда я впервые услышала пение одной нашей хорошей знакомой - Жанны Султанаевой. Я была просто в восторге! Вот так дружишь много лет с человеком и даже не знаешь о его скрытых талантах! Зрители громкими аплодисментами встречали и других всем полюбившихся самодеятельных певцов-военнослужащих. Они исполняли песни о нашем городке и людях, несущих нелегкую службу в космических войсках. От родителей не отставали и дети - в местной городской школе искусств преподаватели и учащиеся специально готовили к этому дню свой концерт. Наш средний сын учился в музыкальной школе и всегда принимал в нем участие. А мы с гордостью слушали его выступления. Самое главное, 23 Февраля на всех улицах городка было непередаваемое ощущение праздника! Улыбающиеся военнослужащие все как один в парадной форме, с гвоздиками в руках. Музыка и отличное настроение весь день... До сих пор бережно храню две чайные пары, которые подруга подарила мне и мужу на День защитника Отечества. К сожалению, в больших городах нет того всеобщего ощущения мужского праздника, какое присуще маленьким военным городкам и которого мне сейчас так не хватает в День защитника Отечества.Кстати, мой старший сын окончил Казанское военное суворовское училище и все мои сыновья - лейтенанты запаса.