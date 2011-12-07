Легко ли мусульманину в армии?

- В военкомате меня попросили пройти тест и заполнить пару анкет, в которых некоторые вопросы были связаны с вероисповеданием. Например, «К какой вере вы себя относите?» и «Какова степень вашей веры (этнический или практикующий верующий)?» Также были вопросы, в которых спрашивалось, отношусь ли я к какой-либо религиозной организации или структуре. Исходя из ответов формуется личное дело солдата. Следовательно, в моем деле было зафиксировано, что я практикующий мусульманин. - Много ли таких в армии?- Практикующие мусульмане крайне редко идут в армию. Многие парни под предлогом того, что мусульманам нельзя держать оружие, оставлять намаз и есть нехаляльную еду, не хотят отдавать долг Родине.- С какими трудностями столкнулись во время службы? Было ли это связано с питанием? И если да, то как решали этот вопрос?- Первые четыре месяца я питался лишь хлебом и водой, стараясь огородить себя от запретной пищи. Но после подобной диеты мой организм очень ослаб, и я начал часто болеть. Меня положили в госпиталь. Мой рацион питания нанес организму вред. Пройдя лечение, вернулся к службе и стал есть обычную еду, включая супы и куриное мясо. Найти альтернативную еду я, к сожалению, не смог, во время учебной службы нам не разрешалось ходить в магазин за продуктами. Времени порой настолько не хватало, что мы едва успевали поесть в столовой. - Удавалось ли читать намаз и держать пост во время месяца Рамадан?- Мне всегда удавалось читать намаз. Руководство с пониманием отнеслось к тому, что мне нужно отводить какое-то время молитве, никто не препятствовал. Первое время, когда я читал намаз, сослуживцы интересовались тем, что делаю. Объяснил им, я мусульманин и молитва - один из главных актов поклонения. Постепенно все привыкли и относились ко мне хорошо. А пост во время месяца Рамадан я не держал. Возместил его, когда вернулся домой. - Встречались ли те, кто провоцировал споры на тему религии?- Споров не возникало. Некоторые сослуживцы просто вели со мной открытые беседы о религии, в которых я объяснял те или иные положения ислама.- Меняется ли мусульманин за время прохождения армейской службы?- Армия - это такая школа жизни, которая меняет каждого человека. Пройдя армейскую службу, солдат возвращается домой с набором новых как положительных, так и отрицательных качеств. Это относится и к мусульманину. Самое главное, спросить себя: «Хочу ли я оставаться таким человеком?», «Хочу ли избавиться от всего дурного, что получил в армии?» Если человек решит измениться и работать над своими минусами, у него все получится.