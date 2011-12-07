Минниханов: Решения, озвученные в послании Путина, очень важны для Татарстана

Меры поддержки рождаемости, механизмы развития здравоохранения и обеспечения доступности жилья, озвученные в послании Президента РФ Владимира Путина, имеют очень важное значение для Татарстана и должны быть на особом контроле всех органов власти республики. Об этом сообщил Президент РТ Рустам Минниханов на сессии Лаишевского районного совета.«Решения, которые озвучены в послании очень важны для нас. Послание в первую очередь касается демографии, мы неоднократно эту тему поднимали. В республике, к сожалению, два года подряд падают показатели рождаемости. И хотя у в целом у нас положительная демографическая ситуация, многие районы имеют отрицательные показатели. Поэтому те решения, которые озвучены Президентом РФ очень важны. Мы должны довести эту работу до населения», — сказал Минниханов. «Очень большое внимание Президент РФ обратил на вопросы здравоохранения, по всем этим направлениям мы тоже имеем свои республиканские программы», — добавил Президент РТ.Рустам Минниханов отметил, что не менее важными в послании Владимира Путина являются и другие темы, связанные с развитием цифровой экономики, повышением обороноспособности страны. По словам Президента РТ, все эти задачи должны быть в республике выполнены.В своем выступлении Рустам Минниханов напомнил, что 12 февраля 2019 года Владимир Путин провел в Татарстане расширенное заседание президиума Госсовета, на котором обсуждались вопросы повышения доступности жилья для граждан. «К вопросу строительства жилья необходимо подходить комплексно. Обеспечить доступность ипотеки, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Очень важно, что в своем послании Президент РФ обозначил задачи обеспечения доступности ипотеки, это очень важно. А комплексная застройка территорий зависит от слаженной работы всех органов власти», — подчеркнул Президент Татарстана. Глава российского государства Владимир Путин вчера выступил с посланием Федеральному собранию РФ, обозначив ключевые направления развития страны.