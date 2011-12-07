В «Киномаксе» прошла премьера «Как приручить дракона 3»

Но этой неделе, 20 февраля, в Киномакс-Club в ТЦ «Южный» состоялась премьера мультфильма «Как приручить дракона 3». (6+) Когда-то викинги жили в гармонии с драконами. В те времена они делили радость, горе… и последние штаны. Казалось, что так будет всегда, но появление загадочной Дневной Фурии изменило жизнь острова. И теперь Иккинг и Беззубик столкнутся с безжалостным охотником на драконов, жаждущим уничтожить все, что им дорого.реклама