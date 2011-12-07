Забытые герои Татарстана

Ане было тогда очень обидно. Ведь писала она о своем прадедушке, рассказывая, как он в 1942 году во главе экипажа своего танка смог не только отразить атаки нескольких десятков немецких танков, но и подбить в том бою 16 танков, два бронеавтомобиля и 8 автомашин с живой силой противника. А когда их все же подбили, экипаж при возвращении к своим захватил немецкий танк и прямо на нем приехал к нашим позициям, подбив по пути еще три вражеских танка. Девочка Аня выросла и закончила школу. А история жизни ее прадеда - Героя Советского Союза Семена Васильевича Коновалова, и сегодня вызывает не только восхищение и гордость, но и чувство горечи. Семен Васильевич Коновалов в парадной форме послевоенной порыЛетом 1942 года ситуация на фронтах в степях на подступах к Сталинграду действительно сложилась непростая. Германские войска рвались на Кавказ, к кровеносным артериям войны - нефти, сосредоточив на этом направлении удара крупные силы.Здесь, возле хутора Нижмемитякина Ростовской области, и произошел тот главный бой лейтенанта Семена Коновалова, нашего земляка, уроженца Татарстана.О подробностях этого удивительного по своей беспримерности подвига, когда всего лишь один наш танк КВ-1 в течение дня сдерживал наступление целой бронированной армады противника, газета «Казанские ведомости» тоже рассказала в публикации, которая так и называлась: «Главный бой танкиста Семена Коновалова» (№4 от 17 января 2019 года). Как сложилась послевоенная, мирная жизнь казанца, Героя Советского Союза Семена Васильевича Коновалова? «Где эта улица, где этот дом...»Нужно исправить инициалы в табличках с названием улицы, носящей имя С.В.Коновалова, - главной улицы села ЯмбулатовоНаши корреспонденты побывали на родине героя - в деревне Ямбулатово Верхнеуслонского района Республики Татарстан, встретились с родственниками фронтовика, побеседовали с коллегами по работе с завода ЭВМ, где он бессменно трудился более 25 лет.К сожалению, деревенский отчий дом, где 15 февраля 1920 года родился и жил в довоенное время Семен Коновалов и где встретила его с войны мама, не сохранился до наших дней. На месте снесенной по причине ветхости избы - пустырь, лишь колышется на ветру раскидистая черемуха. А вот родная улица героя-танкиста на месте - все так же вьется, причудливо изгибаясь по лощине и уходя к околице села. Собственно, село Ямбулатово и состоит из этой одной длинной-длинной улицы. Парадный костюм со Звездой Героя Советского Союза Семен Коновалов надевал редко Рано лишившись отца, уже с 8-го класса Семен начал помогать матери содержать семью - устроился работать местным почтальоном. Но любовь к технике жила в мальчишке всегда, и он поступает в Саратовское высшее командно-инженерное училище, заканчивает его, получает звание лейтенанта, и летом грозного 1941 года его направляют на фронт. А 13 июля 1942 года на окраине хутора Нижнемитякина Ростовской области происходит тот самый бой, где экипаж танка КВ-1 под командованием Семена Коновалова проявил необычайное хладнокровие, мужество и блестящую выучку, остановил продвижение крупного подразделения немецкой бронетехники и уничтожил в одиночку почти три десятка единиц бронемашин вместе с живой силой противника. Дочь Ирина с портретом отца-фронтовикаВот он - готовый, захватывающий сюжет для отличного блокбастера о войне. И действительно, осенью прошлого года в российский прокат вышел основанный на событиях тех дней отечественный фильм «Несокрушимый». Кстати, его премьера помогла благоустройству родного села героя картины - главную улицу села Ямбулатово, где жила семья Коноваловых, местные власти замостили гравием. Не асфальт, конечно, но все же лучше, чем непролазная грязь в распутицу. И вот что обидно - дорогу в деревне худо-бедно привели в порядок лишь после выхода фильма на общероссийский экран и показа его по ведущему телеканалу России. То есть если бы не московские кинематографисты, то о герое из Татарстана так и знали бы только его родные и близкие. Получается, о нашей татарстанской истории нам рассказывает лишь Москва. А где же местные власти? Почему в Татарстане нет школы имени Героя Советского Союза С.В.Коновалова? Почему в школах республики не проводятся уроки мужества с рассказом о незаурядном подвиге нашего земляка? Только лишь из-за его необычайной скромности в мирной жизни?Имена погибших: в сражениях Великой Отечественной отдавали жизни целыми семьями В библиотеке села Ямбулатово подвигу земляка отведено почетное место. Под стеклом стендов силами местных краеведов бережно собрана небольшая экспозиция, посвященная Семену Коновалову: архивные фотографии, вырезки из газет со статьями о нем, вещи тех лет. Сюда на экскурсии приводят школьников, есть чем гордиться сельчанам: ведь их земляк - Герой Советского Союза, а это дорогого стоит. Главная, она же, правда, и единственная улица села Ямбулатово переименована и носит нынче имя Семена Васильевича Коновалова.Вот только досадное недоразумение портит хорошее начинание. На домовых табличках с указанием улицы перепутаны инициалы земляка-героя. Вместо «С.В.Коновалова» написано: «В.С.Коновалова». Надеемся, после этой публикации «КВ» администрация Верхнеуслонского района Татарстана, местные органы самоуправления села Ямбулатово исправят некрасивую ситуацию с названием улицы и именем танкиста.Участник Парада Победы 1945 годаСемен Васильевич Коновалов принял участие в историческом Параде Победы на Красной площади в Москве. Парад состоялся 24 июня 1945 года, в нем участвовали сводные полки всех фронтов, а комплектовали их из наиболее отличившихся в боях солдат, сержантов и офицеров, имевших боевые награды. Наш земляк, татарстанец Семен Коновалов, принял участие в самом знаменитом эпизоде парада - когда, чеканя шаг, бросил знамя поверженного врага к подножию Мавзолея. Его место в строю в этом торжествующем моменте - вторая «коробка», он в ней шагает слева. «Жил в селе герой»: в библиотеке села Ямбулатово силами местных краеведов создана экспозиция, посвященная подвигу их земляка-танкистаПослевоенные годы Коновалова были тесно связаны с Казанью. После завершения войны Семен Васильевич продолжил военную службу, преподавал в Казанском танковом училище, а в 1956 году ушел в запас, переведя свою жизнь и жизнь семьи уже на мирные рельсы. Более четверти века он отдал работе в качестве инженера на Казанском заводе электронно-вычислительных машин. - Это был отличный специалист, прекрасно разбиравшийся в технике. И очень скромный человек, - рассказывает его сослуживец Август Борщевский, тоже отдавший немало лет любимой работе на Казанском заводе ЭВМ. - О войне он вспоминать и рассказывать не любил, вероятно, это было тяжелым напоминанием о событиях тех лет. Ничем не выделялся среди других участников Великой Отечественной войны, которых в то время на заводе было много. И только на День Победы надевал парадный пиджак с орденами. Конечно, на предприятии к нему как к фронтовику относились с большим уважением. Так, например, на нашем заводе сложилась такая традиция - 9 мая в честь Дня Победы для молодежи проводились эстафета и мотогонки на приз Героя Советского Союза Коновалова. Призы победителям «своей» эстафеты Семен Васильевич всегда с удовольствием вручал сам: физкультура для молодежи - важное дело! В быту у фронтовика военный порядок во всем тоже был на первом месте. Улица С.В.Коновалова в Ямбулатово вьется через все село...- Даже грядки в саду он делал так: натягивал веревку и по ней вымерял, чтобы делянки шли идеально ровно. Как солдатские кровати в казарме! - улыбаясь, вспоминает дочь фронтовика Ирина Бродская, также живущая сейчас в Казани.- Действительно, папа и дома, в семье, был очень скромным человеком, - продолжает рассказ Ирина Семеновна. - Мы жили тогда вчетвером в двухкомнатной хрущевке на улице 50 лет Октября, ныне это улица Кирпичникова, народу к нему всегда очень много приходило - сослуживцы, пионеры поздравлять. Мама ему и говорит однажды: «Семен, на заводе скоро дом будут сдавать, сходи, напиши заявление на расширение жилплощади, будем жить посвободнее». Так он так разозлился на нас обеих - два месяца с нами потом не разговаривал! «Вы, - говорит, - две аферистки! Посмотрите, как люди-то вокруг живут: в полуподвальных помещениях, бараках, а у нас отличная благоустроенная квартира со всеми удобствами». И завершил, как отрезал: « Я не за квартиру воевал!»А в конце своей жизни папа тяжело заболел, незадолго до кончины он сказал нам с мамой: «Чувствую, что скоро умру, и наверное, меня похоронят на Арском кладбище, на Аллее Славы».- И вот папа в апреле 1989 года умирает, - продолжает дочь героя. По словам Ирины Семеновны, они тогда обратились на само Арское кладбище с просьбой захоронить его как Героя Советского Союза на Аллее Славы. Но им ответили, что кладбище закрыто для захоронений, надо обращаться за разрешением в госорганы. А там в свою очередь рекомендовали обращаться в Москву за разрешением. Какая Москва?! Это же похороны, а не свадьба, которую можно отложить, чтобы дождаться разрешения…И похоронили фронтовика на кладбище казанского поселка Дербышки. Здесь упокоился прах Героя Советского Союза, танкиста-аса Семена Коновалова. Хотя до сих пор почти все интернет-источники, посвященные подвигу татарстанца, местом захоронения указывают: «Арское кладбище»… Нет страны и нет героев?- После смерти папы мама в соответствии с законодательством, причем после нескольких месяцев уговоров с нашей стороны, все же пошла переоформлять пенсию мужа на себя, как и положено по закону вдове фронтовика в таких случаях, - продолжает свой рассказ о послевоенной судьбе семьи героя его дочь Ирина. - Записалась на прием к высокопоставленной чиновнице, и та, выслушав законную просьбу, ответила: «Надежда Яковлевна! Был Советский Союз - были его герои. Нет страны - нет героев!»В переводе пенсии мужа, Героя Советского Союза, на вдову Надежде Яковлевне Коноваловой отказали.А как в Казани обстоит дело с сохранением памяти фронтовика?- Мы в течение нескольких лет от имени совета ветеранов Казанского завода ЭВМ добивались того, чтобы одну из улиц Казани назвали в честь Семена Васильевича Коновалова, - рассказывает бессменный директор музея «История вычислительной техники в Казани» Маргарита Бадрутдинова. - А нам в кабинетах чиновников неизменно отвечали: «Нет!» Почему? Мол, во-первых, он не татарин, а во-вторых, не уроженец Казани. Но как же так? Всю послевоенную жизнь Коновалов провел в Казани, здесь и похоронен! И нам все же удалось добиться намеченного - в Казани одной из улиц города присвоили имя нашего сослуживца, коллеги, танкиста Коновалова, - подводит итог Маргарита Шамсутдиновна. К словам директора музея завода ЭВМ добавим, что улица С.В.Коновалова - это небольшой проулок длиной в несколько сот метров, расположенный на окраине Казани, в Царицыно. Раньше этот коротенький переулок в частном секторе города носил название 2-я Владимирская улица.- Хорошо, что есть в Казани и такая, пусть небольшая, улица с его именем. Ну а то, что в родной деревне напутали с именем-отчеством земляка, ладно уж, хотя бы такая улица есть и на родине. Это уже большое дело, память о фронтовике, - согласно кивает дочь героя Ирина Семеновна, уставшая от хождения по инстанциям для достойного увековечивания памяти подвига отца, отважного в бою и чрезвычайно скромного в обычной жизни. - Сейчас городские власти Казани прошу только об одном и совсем малом. Просьба нашей семьи к мэрии Казани - повесить мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Семена Коновалова на доме, где он жил в Казани, это дом №15 по улице Кирпичникова.…Да, у нашей страны теперь другое имя. Но ее герои вписаны уже навсегда в историю этой великой державы. Другое дело - будем ли помнить о них мы?..