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Чем порадовать мужчину 23 Февраля?

Впереди 23 Февраля. Значит, вопрос выбора подарков для мужчин сейчас актуален для всей прекрасной половины человечества.

Каждой женщине хочется порадовать мужа (папу, друга, брата) чем-то оригинальным.

Казанских девушек «КВ» попросили ответить на вопрос, что они обычно дарят своему мужчине?

Алия, 21 год, студентка КФУ: Папу я всегда спрашиваю о подарке. А с мужем идем вместе в ТЦ, где покупаю то, что ему понравится.

Алиса Савельева, 24 года, косметолог: Очень люблю делать подарки и подхожу к этому ответственно. В числе моих самых интересных и оригинальных подарков - прогулка на лошадях и прыжок с парашютом. Считаю, что самый лучший подарок - это эмоции.

Дарья, 22 года, преподаватель: Папе и брату дарю косметические наборы. С парнем 23 Февраля мы по традиции идем в кино. А после ужинаем в кафе или ресторане. Мой молодой человек с самого начала нашего знакомства предупредил, что на все праздники лучшим подарком для него будет время, проведенное со мной.

Люция, 20 лет, студентка КФУ: Мне в плане подарков повезло. Я всегда знаю, что подарить, выясняю заранее. Чаще всего дарю кожаные изделия: ремни, кошельки, портфель.

Айгуль, 21 год, студентка КАИ: Я обычно радую вкусным ужином. Поэтому на праздник хочу заказать папе и своему парню тематические десерты.

Кстати, когда мы спросили у трех казанских молодых мужчин, какой подарок они хотели бы получить на День защитника Отечества, то удивились их единодушию. Все ответили, что материальные подарки им не особо важны. Самое приятное в мужской праздник - это внимание и теплота близкого человека.

КВ
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