В Зеленодольске юбилей известного драматурга отметят театральным фестивалем «Чехов фест 2020»

20 марта в Зеленодольске пройдет открытый театральный фестиваль «Чехов фест». Мероприятие приучено к юбилею русского писателя и драматурга Антона Павловича Чехова.

За организацию мероприятия будут отвечать: театр-студия «ХамелеоН», лицей №9 имени А.С.Пушкина, Управление образования исполнительного комитета ЗМР РТ при поддержке казанского Театра юного зрителя.

Принять участие в фестивале могут школьники по трем категориям: 5-6 классы; 7-8 классы, 9-11 классы.

Для конкурса юные театралы имеют возможность представить номера в разных жанрах спектакля. Продолжительность каждого представления не должна превышать 30 минут.

Председателями жюри конкурса станут артисты казанского Театра юного зрителя, Татарского театра драмы и комедии им. Карима Тинчурина, а также педагоги ведущих театральных студий Казани и Зеленодольска.

По словам организаторов, декорации, костюмы, техника и проезд осуществляется за счет участников фестиваля.

По окончанию принявшим участие в конкурсе ребятам вручат памятные дипломы и сувениры фестиваля. Награждение будет проводиться в каждой возрастной категории по следующим номинациям: «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актерский ансамбль», «Лучшая режиссура», «Лучшая сценография».

Мероприятие состоится в МБОУ «Лицей № 9 имени А.С.Пушкина ЗМР РТ» 20 марта 2020 года.

Для участия в фестивале необходимо направить заявку на электронную почту. Конкурсные заявки принимаются до 12 марта включительно.



