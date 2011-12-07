Искандер Гиниятуллин назначен куратором вопросов развития поселков Казани

Ильсур Метшин сообщил, что курировать вопросы развития казанских поселков будет замруководителя исполкома Искандер Гиниятуллин.

Это стало известно на встрече с руководителями территориальных общественных советов города в культурном центре «Московский». Во встрече приняли участие председатели ТОС: «Борисоглебское», «Кадышево», «Восточный», «Старые Горки», «Новое Юдино», «Ак Каен», «Займище», «Игумново», «Привольный», «Вознесенское» и «Большие и Малые Дербышки».

На встрече они обсудили вопросы водоснабжения, строительства школ и детсадов, ремонта дорог, тротуаров и подъездных путей к поселкам. Так, на перекладку сетей водоснабжения, например, потребуется 6,6 млрд рублей, а на создание мусорных площадок нужно 400 млн рублей.

«Видя, как растет численность населения в жилых массивах, видя, как меняются запросы жителей, как растет напряжение на дорогах, ведущих из поселков в город, как обостряются вопросы водоснабжения и другие коммунальные проблемы, мы пришли к выводу, что это направление работы требует усиления», — отметил мэр.