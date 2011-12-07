Не с принцем Филиппом: Елизавета II станцевала на своей коронации с моряком из Казани

Судьба устраивала ему фортели

Случилось это в июне 1953 года, когда на коронацию Елизаветы II прибыли гости со всего света. Крейсер «Свердлов» доставил в Лондон советскую делегацию. Наш корабль прибыл на рейд последним, когда набережная была полна народу.

На капитанском мостике «Свердлова» стоял его командир Олимпий Рудаков. Королева, наблюдавшая с балкона дворца, навела бинокль — и залюбовалась. Русский моряк стоил внимания ее величества: высокий красавец в белоснежном кителе, с мужественными чертами лица, уверенными жестами.

Девушки на берегу тоже не отводили глаз от советского крейсера и его командира — им он тогда казался олицетворением красоты и силы.

«С такого мужчины надо скульптуры лепить!» — такая мысль наверняка крутилась тогда не в одной женской головке. Знали бы они, что этого моряка в Москве уже изваяли в бронзе — на станции метро «Площадь Революции», еще до войны.

…В Олимпия Рудакова нельзя не влюбиться, его героическая жизнь достойна романа. Сюжет потрясающий. Мне довелось в архиве прочесть личное дело контр-адмирала Рудакова. Судите сами, какие фортели устраивала ему судьба…

Родился он 30 марта 1913 года в Казани в семье ветврача. Кто знает, может, уже тогда волжская волна нашептала мечту об океанах? Затем семья переехала в Александровский уезд Владимирской губернии. Девятилетку закончил в г. Александрове. В мае 1933-го по комсомольской путевке Рудаков принят в Военно-морское училище им. Фрунзе в Ленинграде, как лучший курсант был приписан к крейсеру «Аврора». А в 1937 году совершил поход в Англию на линкоре «Марат» по случаю коронации Георга VI. Английский Рудаков знал почти как свой родной, будто чувствовал, что пригодится.

В октябре 1941-го первая награда — орден Красной Звезды за меткую стрельбу. В декабре того же года назначен старпомом командира эсминца «Сокрушительный». Вот уж точно, как корабль вы назовете, так он и поплывет: в декабре 42-го эскадренный миноносец попал в сильный шторм, корпус судна разломился на части. Арест, трибунал, штрафбат. Разжалованный в рядовые Рудаков воевал на Карельском фронте, был ранен. В июле 43-го как искупивший вину кровью восстановлен в звании и с февраля 1944-го снова в Северном флоте. Старпом на эсминце «Громкий», командир эсминца «Доблестный». Провел 7 операций по поиску и уничтожению подводных лодок противника, 71 конвойную операцию по проводке отечественных и союзных транспортов. За смелость и мужество награжден 6 орденами.

После победы карьера Рудакова идет вверх, в 1953-м, после похода в Англию, присвоено звание контр-адмирала — в 39 лет. Потом учеба в академии и зачисление в распоряжение Главного разведывательного управления Генерального штаба. Спустя год снова на флоте — начальник кафедры в Военно-морской академии. Исключен из списков личного состава ВМФ в июне 1974-го в связи со смертью, похоронен в Санкт-Петербурге на Серафимовском кладбище.

«Пятибалльный был мужик!»

Семью Рудаковых я отыскал в Санкт-Петербурге. Сыновей у него было двое, но только Юрий пошел по отцовской стезе — служил на Северном флоте, вышел в отставку в звании капитана первого ранга.

Про коронацию Елизаветы II он знает от отца, который вспоминал: «Меня чуть было в Англию не взяли, командование разрешило, но мама в последний момент не пустила. А я уже готовился, прошел практику как ученик официанта — в тот поход прикомандировали официантов из питерского ресторана „Астория“. Готовили крейсер тщательно, и не только матчасть, экипаж доукомплектовали артистами из ансамбля Балтийского флота и спортсменами — чтобы за границей лицом в грязь не ударить. Ведь это был первый дружественный визит за рубеж после войны, очень важное для СССР событие».

На вопрос, почему его отца Олимпием назвали, Юрий ответил, широко улыбаясь: «Так он в год Олимпиады родился, как же иначе-то? И с именем в кон дед и бабка попали: отец мой был классный спортсмен. Пятибалльный был мужик, талантливый во всем, отчаянно смелый, упорный!».

Еще при жизни адмирала Рудакова на флоте о нем слагали легенды, а тему вальса с королевой острословы развили так, что в их байках русский моряк начисто и во всех смыслах затмил супруга королевы принца Филиппа.

Юрий Рудаков припомнил такой смешной казус:

«Едем как-то с отцом на юг. А сосед по купе, тоже морячок, словоохотливый попался. И давай про поход на коронацию рассказывать. Отец терпеливо слушал. Но когда сосед стал выдумывать, как капитан Рудаков на банкете у королевы вынул из огромной вазы цветы, налил туда водки и выпил залпом, папа его вежливо тормознул. Надо сказать, что он алкоголем не баловался. Спросил, знает ли тот лично Рудакова. И сосед, не моргнув глазом, брякнул: «Да мы с ним еще с училища лучшие корешки!».

Жена помешала стать военно-морским атташе?

В Центральном военно-морском музее хранятся британские и советские газеты и журналы со статьями о походе на коронацию, письма и воспоминания экипажа. Я ознакомился с ними, порадовался, что англичане писали о крейсере «Свердлов» и его команде восторженно, хвалили выучку моряков. Вот перевод фрагмента одного репортажа:

«Спидхедский рейд, где стояли прибывшие на парад корабли, крайне труден для маневрирования. Сильное течение, большой перепад глубин при отливах, огромное скопление судов — 300 кораблей, но на якоря русские моряки встали в точно обозначенном месте способом фертоинг. Это сверхсложный маневр, требующий расклепки цепей. В британском флоте на него отводится час. Команда „Свердлова“ управилась за 12 минут, и это сенсация!».

На русский корабль было настоящее паломничество, делегации следовали одна за другой.

Шпионы на «Свердлов» — он был первым советским крейсером в новейшей серии — тоже наведались. Один из диверсантов попытался осмотреть корпус новейшего корабля под водой. Аквалангиста заметили, и Рудаков отдал приказ несколько раз провернуть винты. Подводный пловец — им был знаменитый диверсант капитан Кребс, погиб, но англичане признались в этом только спустя многие годы. А тогда на всех лицах были лишь улыбки. Олимпия Рудакова на балу в честь коронации представили Елизавете II и ее мужу герцогу Филиппу, тоже военному моряку. Среди подарков, которые командир «Свердлова» преподнес от имени Советского правительства, была горностаевая мантия — символ королевской власти.

А 15 июня состоялся парад. Королева обошла строй кораблей на своей яхте «Серпрайз» вместе с мужем, принцем Филиппом. Крейсер «Свердлов» сначала отсалютовал катеру, который шел впереди той яхты, а потом дал залп еще раз, уже в честь королевы. Наутро английские газеты вышли со статьями, в которых хвалили русскую разведку: «Только советские догадались, что на головном судне был Черчилль!».

Танец на балу с королевой действительно был. Елизавета II сама пригласила русского моряка на вальс, и эти волшебные минуты стали легендой. Ее первый вальс в королевском статусе, самый первый танец. После бала они расстались.

Позже Олимпию Рудакову выпал шанс встретиться с королевой и даже жить неподалеку от ее дворца. Ему предложили должность военно-морского атташе при нашем посольстве в Великобритании. Но в последней момент назначение не срослось. Валентина Алексеевна, жена адмирала, решила, что пост начальника кафедры в Военно-морской академии для мужа спокойнее и лучше. Может быть, к королеве приревновала?..