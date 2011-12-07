Нижнекамцы пожаловались на мусор, клещей и змей в траве у домов на улице Мира

Нижнекамцы пожаловались на мусор, клещей и змей в траве у домов за 34-м микрорайоном. Сообщение появилось в группе «Народный контроль Нижнекамск» в социальных сетях.

Как сообщил автор публикации, неудовлетворительное состояние территории наблюдается у домов, расположенных по улице Мира № 119, 121, 123. «Много мусора и трава под рост человека», — написал он.

К жалобе присоединились и другие жители города, сообщив, что на этом участке много клещей и змей, а мусор там появился от шашлычников и автомобилистов, которые мыли на площадке зимой машины.

Отмечается, что территория не относится к управляющей компании, а закреплена за исполнительным комитетом города. В связи с этим нижнекамцы требуют предпринять какие-либо меры.