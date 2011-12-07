Речной порт Казани запускает ежедневные рейсы по Каме и Волге. Об этом сообщает пресс-служба Минстранса РТ.

С 30 апреля из будут организованы ежедневные рейсы до Садовой с заходом в Студенец, до Печищ с заходом в Верхний Услон, а также до Ташевки и Шеланги. Теплоходы также отправятся в Кзыл Байрак с заходами в Нижний Услон, Ключищи, Матюшино и Гребени.

Рейсы до Свияжска запланированы на майские праздники.

В связи с эпидемиологической обстановкой, татарстанцев убедительно просят придерживаться всех мер предосторожности, соблюдая социальную дистанцию и имея при себе маску и перчатки. В пресс-службе предупреждают, что в здание порта служба охраны будет впускать только по 10 человек, предварительно измерив температуру бесконтактным градусником.