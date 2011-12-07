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Сегодня обновленный выпуск газеты «Казанские ведомости» раздадут в метро

Выпуск за среду можно получить с 7 до 9 часов утра на 10 станциях метро.

Сегодня, 21 апреля, обновленный выпуск газеты «Казанские ведомости» раздадут в метро. Каждую среду пассажиры могут бесплатно получить свежий номер газеты «Казанские ведомости» за среду с 7 до 9 часов утра.

«КВ» изменили свой формат номера за среду – его удобно держать в руках, а страницы издания наполнены полезной для горожан информацией. 

Читатель узнает самые свежие городские новости, найдет интересные материалы на актуальные темы, а также познакомится с анонсами четвергового номера с телепрограммой («толстушки»), который пользуется неизменной популярностью у татарстанцев и продаётся в киосках и павильонах прессы.

Казанцев ждут 8 страниц новостей, обзоров, статей о жизни города.

КВ
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