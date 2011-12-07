В противотуберкулезном диспансере Татарстана выявили нарушения на 43,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты республики.

О нарушениях стало известно во время проверки использования средств республиканского бюджета и Территориального фонда ОМС в 2019–2020 годах.

«В проверяемый период диспансер, с учетом средств обязательного медицинского страхования, профинансирован на сумму 2,6 млрд рублей. Выявлено нарушений на сумму 43,9 млн рублей. По факту искажения финансовой отчетности составлен протокол об административных правонарушениях», — сказано в тексте.

Сообщается, что основные нарушения были связаны с использованием собственности. Также были выявлены факты не соблюдения санитарно-эпидемиологических требований в стационарах республики. Так, например, в Казани флюорографическое отделение на улице Спартаковской расположено в деревянном здании аж 1905 года постройки.

Кроме того, выяснилось, что пациенты питались менее качественными продуктами и недополучали их. Речь идет о поставке мясного полуфабриката, который содержит практически один жир.

Информацию по результатам проверки направили в министерство здравоохранения и прокуратуру РТ.



