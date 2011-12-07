В Татарстане возбуждено уголовное дело после нападения бродячих собак на мужчину

Напомним, 19 апреля в селе Шигали Высокогорского района Татарстана на 32-летнего мужчину напала стая бродячих собак. Пострадавший попал в больницу с многочисленными укусами тела, рук и ног.

По данному факту следственными органами СКР по РТ было возбуждено уголовное дело по статье «халатность», а также по статье «выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности», сообщает Старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, нападение собак стало возможным из-за того, что ответственные должностные лица из администрации района, Главного управления ветеринарии РТ и другие, вовремя не обеспечили мероприятия по отлову бродячих животных.

Расследование уголовного дела продолжается.