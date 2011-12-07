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Владимир Путин о вакцинации: «Другого пути нет»

Чтобы в стране продолжала наблюдаться положительная динамика по спаду заболеваемости коронавирусом, он призвал всех россиян сделать прививку.

Президент России Владимир Путин призвал россиян пройти вакцинацию от коронавируса.

В ходе послания к Федеральному собранию, посвященному социально-экономическому развитию страны, Путин отметил, что выработка коллективного иммунитета к COVID-19 зависит от самих граждан. Чтобы в стране продолжала наблюдаться положительная динамика по спаду заболеваемости коронавирусом, он призвал всех россиян сделать прививку.

«Другого пути нет, другой путь хуже — переболеть с труднопредсказуемыми последствиями. Прошу правительство, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами», — сказал Путин.

КВ
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