Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Ежедневно в татарстанских лечебных учреждениях проводится порядка 4 тысяч тестов

Галимова отметила, что помимо 26 больниц с почти 2,6 тыс. коек, в случае необходимости есть резервы для возможного расширения.

Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова рассказала о тестировании татарстанцев на коронавирусную инфекцию. Ежедневно делается по 4 тысячи тестов.

По словам Галимовой, республика значительно нарастила объем — ежедневно в татарстанских учреждениях проводится порядка 4 тыс. тестов. Она также отметила, что помимо 26 больниц с почти 2,6 тыс. коек, в случае необходимости есть резервы для возможного расширения. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что Рустам Минниханов попросил российского президента оказать финансовую поддержку для строительства новой инфекционной больницы

КВ
Лента новостей