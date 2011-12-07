Глава Татарстана отметит священный для мусульман праздник Ураза-байрам дома

По случаю окончания Рамадана и празднования Ураза-байрам Рустам Минниханов отметит священный для мусульман день дома, отказавшись от намаза в мечети. Об этом передала пресс-секретарь руководителя республики Лилия Галимова.

Поскольку сейчас очень непростое время, нужно отказаться от молитв в мечетях и остаться дома с семьей. Так поступит и президент Татарстана, сообщила Галимова. Провести Республиканский ифтар в этом году пришлось тоже не в традиционном формате. Бесплатные продуктовые наборы нуждающимся доставляли на дом.

Ранее «Казанские ведомости» писали о том, что Минниханов уверил Путина об праздновании Ураза-байрам верующими дома. Празднование Ураза-байрам состоится в онлайн-режиме. Посмотреть трансляцию можно будет в 6:30 утра на сайте ДУМ РТ и на YouTube-канале «Хузур ТВ».