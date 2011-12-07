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Нуждающимся жителям Татарстана выдадут 220 тыс. продуктовых наборов

Продуктовые наборы татарстанцам раздают в рамках акции «Ярдәм Янәшә! Помощь рядом!».

Нуждающимся жителям Татарстана за время пандемии выдадут 220 тыс. продуктовых наборов.

Сегодня, 21 мая, наборы получили жители Апостовского, Сармановского и Тукаевского районов.

Бесплатные продуктовые наборы волонтеры раздают наиболее нуждающимся слоям населения в рамках республиканского проекта «Ярдәм Янәшә! Помощь рядом!». Так, по данным минтруда РТ, наборы положены для шести категорий граждан: детям из семей со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, в которых есть дети старше 8 лет, или дети из семей ниже среднедушевого прожиточного минимума, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а также семьи, в которых опекуны и попечители исполняют свои обязанности безвозмездно и дети, чьи родители являются самозанятыми и их деятельность пострадала от кризиса. Также помощь положена одиноко проживающим пенсионерам старше 65 лет с доходом ниже прожиточного минимума, семья, находящиеся в социально опасном положении.

Напомним, прожиточный минимум в Татарстане по итогам прошлого года составляет 8 938 руб.

КВ
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