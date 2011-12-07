Обращение Президента Республики Татарстан по случаю Дня официального принятия ислама Волжской Булгарией

Дорогие татарстанцы!

Уважаемые соотечественники!

Поздравляю вас с глубоко символичной для нашей республики и всего татарского народа памятной датой – Днём официального принятия ислама Волжской Булгарией.

Пустив духовные корни в Среднем Поволжье ещё во второй половине девятого века, в 922 году ислам был принят в качестве государственной религии булгарами во главе с эльтебером Алмушем при непосредственном участии посольства багдадского халифа аль-Муктадира Биллаха. Это событие оказало определяющее влияние на выбор пути цивилизационного развития, формирование государственности и национальной идентичности нашего народа.

И сегодня – по прошествии без малого одиннадцати веков, в год празднования 100-летия образования Татарской АССР, все мы с искренней верой во Всемилостивого Аллаха, особыми чувствами сопричастности к великим достижениям мусульманского мира и признательности своим предкам за их благие деяния вспоминаем те эпохальные события, молимся за благополучие родного Татарстана и нашей великой России, приобщаемся к бесценному духовному наследию признанных богословов и учёных.

Воздвигнув в самом сердце возрождённого Древнего Болгара великолепную Ак Мечеть и открыв Болгарскую исламскую академию, уверенно завоёвывающую ведущие позиции в области религиозного мусульманского образования, мы не только сделали заметный шаг в деле восстановления исторической справедливости, но и заложили прочный фундамент для нашего дальнейшего развития в духе традиций ханафитского мазхаба, укрепления межнационального и межрелигиозного мира и согласия.

Уверен, что после улучшения эпидемиологической ситуации татарстанцы, а также многие соотечественники, смогут благочестиво и торжественно почтить память наших предшественников, которую стойко хранят седые камни Древнего Болгара.

Пусть же каждый из нас достойно встретит этот прекрасный памятный день душевной молитвой, созидательными делами и благочестивыми поступками.

Счастья вам, мира, добра, благополучия и милости Всевышнего!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов