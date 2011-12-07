Общественная палата РТ проведет прямую связь по мерам социальной поддержки

Завтра, 22 мая, в 10:00 часов состоится прямая связь по мерам социальной поддержки семей с детьми и по вопросам выплат пособий по безработице. Об этом сообщает пресс-служба Общественной палаты РТ.

Организаторами ее выступят члены Общественной палаты РТ с участием Минтруда РТ и Пенсионного Фонда Татарстана.

Направить свои вопросы можно будет на электронную почту Op.rt@tatar.ru, а также связаться по телефонам прямой линии: 567-81-69; 266-36-71; 266-36-72; 266-36-74.