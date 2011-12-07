Патронаж повышенного риска

Анастасия Ахметзянова, старшая медицинская сестра поликлиники ГКБ № 16 города Казани, рассказала о специфике работы в непростой период, о преданности профессии, несмотря на всевозможные испытания, и своей мечте. Отвечая на вопросы, она старалась выразить общий настрой своих коллег.

— С приходом пандемии изменился не столько график работы, сколько ее специфика, — признается Анастасия Станиславовна. — Наши медсестры быстро адаптировались к новым условиям труда. Конечно, поначалу было немного страшно. Сейчас уже происходящее принимается как должное. Для нас важен каждый: с коронавирусом он или нет. Идем ко всем, это наша повседневная работа. Каждые три дня обходим пациентов, узнаем, продолжают они лечение или нет, следим за ситуацией, особенно за показателями уровня кислорода в крови. Потому что в любую минуту легкая форма течения болезни может перейти в тяжелую. И этот момент нельзя упустить. Обзваниваем ежедневно.

В обязанности участковых сестер сейчас входит патронаж пациентов с COVID-19 в легкой форме, которые проходят лечение на дому, и контроль состояния контактировавших с теми, кто заболел. Притом помощь всем остальным людям никто не отменял: за поликлиникой закреплено 30 участков, 54 тысячи человек.

Каждый день медсестры как пчелки разлетаются по своим участкам: делают выходы к подопечным, кого-то из них обзванивают, делают доставку лекарств на дом. Задача Анастасии Ахметзяновой как старшей медсестры — проследить, чтобы вся защитная экипировка была на месте: маска, очки, перчатки, бахилы, противочумный костюм. Без них выезд невозможен.

— За каждую переживаем, стараемся поддержать, в одном коллективе много лет, уже как родные, — говорит она. — У всех дома семьи, дети, без защитных мер никуда.

В день бывает до 8 выездов к пациентам с COVID в легкой форме и 19 — 20 поездок для забора диагностических мазков. Благо сейчас абсолютно бесплатно предоставляются машины такси, и медики успевают объехать все запланированные адреса.

Часто сталкиваются с тем, что не все люди адекватно воспринимают их «маскарадный образ», считая, что он совершенно излишний. Кому-то просто страшно принять сам факт, что к нему приехал медик в противочумном костюме. Медсестры стараются как могут успокоить, объяснить необходимость защиты. Обычные рабочие моменты.

По словам Анастасии Станиславовны, ни разу, даже в период пандемии, у нее не возникало порыва уйти из профессии. Как и у большинства ее коллег, многие из которых первыми рвутся вести патронаж именно пациентов с COVID. В медицине она с 2003 года.

— За 17 лет были разные трудности, это своеобразная закалка, и мысли что-то поменять ни разу не возникало. По сравнению с теми же 90-ми годами стало больше стабильности в плане оплаты труда. Да, нашей профессии свойственно эмоциональное выгорание, нужно научиться, придя домой, переключаться с работы на семью. С людьми непросто: каждый пациент со своим характером. Некоторые любят качать права, но наша задача — оставаться спокойными и доброжелательными, даже когда хочется ответить резко. Для нас пациент всегда прав. Да и плохое быстро забывается, зато хорошее помнишь долго.

Анастасия Ахметзянова вспоминает о самом начале своей профессиональной деятельности, когда однажды мужчина в поликлинике спросил ее, где находится туалет. Заметив, что он держится за левый бок, медсестра предложила зайти к врачу. Кардиограмма, сделанная в ближайшие минуты, показала изменения со стороны сердца. Еле уговорили пациента на госпитализацию, он уверял, что чувствует себя хорошо, никуда не поедет. В больнице ему поставили диагноз «инфаркт». Когда вылечился, пришел благодарить медсестру за ее внимательность и настойчивость.

— Тогда я поняла, что любой случай нужно доводить до конца, даже если сомнения минимальные, обращать внимание на любую мелочь. Пусть я лучше ошибусь, но буду спокойна, что сделала все возможное, чтобы уберечь человека от опасности.

Говоря о поликлинике, медсестра не скрывает, что, как и многие сотрудники, скучает по повседневной работе. Она мечтает о том, чтобы все наладилось, а жизнь вошла в привычное русло.