Посадка картофеля оказалась смертельной для жительницы РТ

В селе Тумутук, расположенном в Азнакаевском районе Татарстана, найдено тело 40-летней ражданки, проживавшей в Альметьевске. На шее и животе покойной обнаружены многочисленные колото-резаные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Позже выяснилось, что женщина приехала к родственникам с целью оказания помощи в огородных работах. По завершении трудового дня собравшиеся приняли решение отпраздновать успешное окончание посадки картофеля. Затем гости отправились домой. Продолжили застолье лишь 72-летний владелец земельного участка и гостья из Альметьевска.

Наутро сестра потерпевшей обнаружила ее труп на веранде. Пожилой гражданин пребывал в бессознательном состоянии в бане. Оказалось, татарстанец отравился угарным газом.

По данному факту возбуждено уголовное дело.