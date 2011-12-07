Путин: ЕГЭ начнется с 29 июня

ЕГЭ в этом году начнется 29 июня, дополнительные дни сдачи экзаменов переносятся на август. Об этом сообщил Владимир Путин в рамках совещания по вопросам образования в условиях пандемии.

«ЕГЭ — все-таки стал эффективным механизмом объективной оценки знаний. Правила, установленные в рамках этих экзаменов, понятные, справедливые и, на мой взгляд, уже достаточно удобные», — сказал президент.

Также в этом году ЕГЭ будут сдавать только выпускники, планирующие поступать в вузы. Остальным выдадут аттестаты без сдачи экзаменов.

Кроме того, Путин отметил, что приемная комиссия в вузы начнется в августе. Также глава государства подчеркнул, что призыв на военную службу для выпускников школ будет отложен.