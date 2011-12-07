Редкую и сложную операцию провели хирурги Детской республиканской больницы Татарстана

По словам специалистов, патология такого плана, именуемая врожденной клоакой, в настоящее время остается актуальной проблемой, требующей коррекции.

«В данном случае была выполнена одномоментная операция — мы разделили прямую кишку, сформировали новое влагалище с маткой и мочеиспускательный канал. До этого, в период новорожденности пациентка перенесла неотложное оперативное вмешательство, при котором выведен кишечный свищ. При второй операции, уже сейчас, мы выполнили разделение всех трактов», — пояснил врач-хирург, заведующий отделением Ринат Яфясов.

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