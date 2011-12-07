Руководитель Следкома РФ уволил главного следователя Челнов

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Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин подписал указ об увольнении полковника юстиции и руководящего Набережночелнинским подразделением СУ СК России по РТ Камиля Халиева.
Уволили Халиева с занимаемой должности за незаконное прекращение уголовного дела на гражданина Турции, который был подозреваем в домогательстве несовершеннолетней официантки. Ранее его уже временно отстраняли на момент расследования уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям.
Работал экс-руководитель Набережночелнинского подразделения СУ СК России по РТ с октября 2017 года.