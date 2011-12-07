Спецпроекты в честь 100-летия ТАССР запустят на радиостанциях Татарстана

В Татарстане на региональных радиостанциях запустят спецпроекты в честь 100-летия ТАССР..

Так, на «Радио Татарстана» запущен проект «Голоса истории», в рамках которого расскажут об основных вехах становления и развития республики. На этой же радиостанции запустят цикл программ «Уроки 20-го века», «Годы надежд, годы потерь», цикл концертов «Мы живем на земле Татарстана» и цикл радиокомпозиций «Уроки народной истории».

Радиостанция «Болгар радиосы» выпустит праздничные выпуски в рамках программ «Без тарихта эзлебез» и «Татар мәйданы».

«Татар радиосы» запускает проект «Безнең йөзебез» об известных героях и выдающихся личностях республики, а также об исторических объектах республики. А «Бизнес-FM» и «Дорожное радио» к выпустят проект «Вековой ТАССР», где выберут топ-30 интересных событий 100-летней истории республики.

Также спецпроекты выпустят «Бим-радио» («В Париж через Мамадыш») и «Эхо Москвы» («Казанские старости»).