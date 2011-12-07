Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан ближе всего к снятию режима самоизоляции

По специализированному индексу самоизоляции, разработанного компанией «Яндекс» и открытой статистикой Apple, стало известно, как мир выходит из введенного режима. Уровень активности анализируются в 42 городах мира.

Также агрегирует данные об автомобильном трафике в разных городах мира компания Otonomo. Так, на 20 мая по сравнению с самым оживлённым днём февраля-марта по рейтингу городов по близости к обычному состоянию ближе всех стали Стокгольм, Брюссель и Нур-Султан. Меньше всего на себя походили Мумбаи и Рио-де-Жанейро. Информация на сайте обновляется ежедневно.