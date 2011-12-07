Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанец до смерти забил подругу утюгом

Трагедия произошла в Чистополе.

Безработный чистополец, 1976 г. р., жестоко избил свою сожительницу 1978 г. р. Не справившись с внезапно охватившим его гневом, мужчина схватил утюг и несколько раз ударил им по разным частям тела своей избранницы. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, причиной смертельной ссоры явилась ревность. А утяжеляющим вину обстоятельством — распитие горячительных напитков. Согласно официальной информации, татарстанцу инкриминируется убийство.

КВ
Лента новостей