Рубрики
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Татарстанцев приглашают поучаствовать в «Регионе добрых дел»

Победителям Всероссийского конкурса вручат сертификаты на финансовую поддержку для реализации их проектов.

Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». На нем определят лучшие региональные практики поддержки волонтерства и вручат сертификаты на финансовую поддержку для победителей проектов.

Годом ранее Татарстан уже входил в список победителей и получил субсидию на реализацию лучших региональных практик. Чтобы поучаствовать в конкурсе в этом году, необходимо ознакомиться с положением и подать заявку до 25 мая 2020 года. После ее рассмотрения на соответствие требований, начнется заочный этап оценки заявок экспертами. С 29 мая в формате видеоконференции будет проходить очный этап, на котором экспертная комиссия подведет итоги конкурса. И уже 1 июня определят победителей конкурса «Регион добрых дел».

КВ
Лента новостей