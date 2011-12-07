Татарстанцев приглашают поучаствовать в «Регионе добрых дел»

Татарстанцев приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе «Регион добрых дел». На нем определят лучшие региональные практики поддержки волонтерства и вручат сертификаты на финансовую поддержку для победителей проектов.

Годом ранее Татарстан уже входил в список победителей и получил субсидию на реализацию лучших региональных практик. Чтобы поучаствовать в конкурсе в этом году, необходимо ознакомиться с положением и подать заявку до 25 мая 2020 года. После ее рассмотрения на соответствие требований, начнется заочный этап оценки заявок экспертами. С 29 мая в формате видеоконференции будет проходить очный этап, на котором экспертная комиссия подведет итоги конкурса. И уже 1 июня определят победителей конкурса «Регион добрых дел».