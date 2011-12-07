В Казани пройдет международный научно-экономический форум Kazan Digital Week-2020

Международный форум Kazan Digital Week-2020 состоится 21-24 сентября в столице Татарстана.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке республиканского правительства. Главной темой обсуждения участников форума станет работа и взаимодействие специалистов в удаленном формате, а также достижения при этом максимального научного и экономического эффекта.

Эксперты также обсудят вопросы кибербезопасности, финансовых технологий для банковских систем, бизнес-инновации и многое другое.