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В Казани пройдет международный научно-экономический форум Kazan Digital Week-2020

Главной темой обсуждения участников форума станет работа и взаимодействие специалистов в удаленном формате.

Международный форум Kazan Digital Week-2020 состоится 21-24 сентября в столице Татарстана.

Проведение мероприятия стало возможным благодаря поддержке республиканского правительства. Главной темой обсуждения участников форума станет работа и взаимодействие специалистов в удаленном формате, а также достижения при этом максимального научного и экономического эффекта.

Эксперты также обсудят вопросы кибербезопасности, финансовых технологий для банковских систем, бизнес-инновации и многое другое.

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