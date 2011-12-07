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В Казанском метрополитене появится «антиковидный» поезд

Конструкция нового поезда предусматривает сквозной проход.

В Казанском метрополитене появится новый поезд с защитой от коронавируса, сообщает пресс-служба завода «Метровагонмаш», выпустившего состав.

«Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход, который позволяет свободно продвигаться по вагонам и заметно облегчает жизнь пассажирам с багажом», — отмечается в сообщении.

Сквозной проход позволит пассажирам минимизировать контакты друг с другом и свободно перемещаться из вагона в вагон. Кроме того, вагоны оборудованы современными автоматическими системами обеззараживания воздуха.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что в Казани под строительство второй линии метро изымут земельные участки в Советском и Приволжском районах

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