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В Татарстане активизировались любители запрещенных способов ловли рыбы

Стало известно сразу о нескольких случаях злостного браконьерства.

На территории республики участились случаи рыбного браконьерства, сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, возле поселка Нижние Вязовые, был задержан 56-летний местный житель. Гражданин использовал рыболовные сети во время тихой охоты. Аналогичным способом ловил рыбу и 61-летний зеленодолец на реке Волга, около острова под названием «Золотой». Недалеко от села Сингели Лаишевского района обнаружен 23-летний мужчина, использовавший в качестве орудия лова сачок. 

Правоохранители изъяли рыбу различных пород, рыбацкие снасти, лодки и моторы. Общая сумма ущерба, нанесенная водным биоресурсам, превышает 20 тысяч рублей. Каждому злоумышленнику грозит пребывание за решеткой сроком до 2-х лет.

КВ
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