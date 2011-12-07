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В Татарстане полиция будет выводить пассажиров без масок и перчаток

Правоохранители будут ежедневно проводить профилактические проверки по соблюдению «масочного режима».

В Татарстане полиция ежедневно будет следить за соблюдением «масочного режима». Пассажиров общественного транспорта без средств индивидуальной защиты за отказ выходить из автобуса будет выводить полиция, сообщили в ГИБДД по РТ.

Кроме того, нарушителей режима будут штрафовать от 1 до 30 тыс. рублей — для физических лиц, от 1 до 50 тыс. рублей — для должностных лиц, от 30 до 50 тыс. рублей для предпринимателей, от 100 до 300 тыс. рублей для юридических лиц. 

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