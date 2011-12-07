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В Татарстане в ближайшее время не станут ослаблять ограничительные меры

Динамика увеличения числа зараженных в республики стабилизировалась на уровне 3%.

В Татарстане не станут смягчать ограничительные меры, несмотря на стабилизацию прироста числа зараженных на уровне 3%. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Эти цифры ничего не значат. Безусловно, принятие последующих решений будет связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Как только решения будут приняты оперативным штабом и лично президентом РТ, тогда появится соответствующее постановление», — сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. 

КВ
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