В Татарстане в ближайшее время не станут ослаблять ограничительные меры

В Татарстане не станут смягчать ограничительные меры, несмотря на стабилизацию прироста числа зараженных на уровне 3%. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

«Эти цифры ничего не значат. Безусловно, принятие последующих решений будет связано с санитарно-эпидемиологической ситуацией. Как только решения будут приняты оперативным штабом и лично президентом РТ, тогда появится соответствующее постановление», — сказано в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в Татарстане выявили 71 новый случай заражения коронавирусом.