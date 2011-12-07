Журналист Василий Конов усомнился, что Алина Загитова прошла полный курс обучения в автошколе

Главный редактор дирекции спортивного вещания Первого канала Василий Конов выразил сомнения в том, что 18-летняя фигуристка Алина Загитова прошла полный курс обучения в автошколе. Об этом журналист заявил в своем телеграмм-канале.

«В Ижевске, где сейчас находится Алина, работа автошкол возобновилась 27 апреля. Здорово, что нашлось время на 130 часов теории и, если ничего не путаю, около 60 часов практики, которые необходимы для получения прав для вождения легкового автомобиля», — написал он.

Также Конов вспомнил, как год назад Алина выложила в своих соцсетях видео, где она находится за рулем без прав и инструктора. Тогда полиция вынесла «постановление о прекращении производства по делу об административном правонарушении в связи с истечением срока давности привлечения к административной ответственности».