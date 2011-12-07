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Руководитель Роспотребнадзора по РТ привилась от COVID-19

Первую дозу вакцины её ввели в казанской поликлинике №7.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина сделала прививку от COVID-19.

Известно, что первую дозу вакцины ей ввели в казанской поликлинике № 7. Сделать прививку ранее ей врачи не разрешали в виду имеющихся у нее к коронавирусной инфекции антител. Сама же она к прививкам относится положительно.

После Патяшина отметила, что лето является благоприятным периодом для вакцинации.

«Летом у нас традиционно увеличиваются социальные контакты, общение, путешествия, и оставлять себя без иммунитета от новой коронавирусной инфекции — это по крайней мере глупо», — сказала Патяшина.

КВ
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