Любовь Авдонина прокомментировала жалобы населения относительно выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию

- Не стоит ставить себе диагноз самостоятельно. Тем более если нет симптомов, не было контакта с заболевшими, - сказала она. - У нас есть четкие правила, группы населения, которые подлежат обязательному тестированию. Делается оно по медицинским показаниям. Это лица с симптомами новой коронавирусной инфекции, контактные – им тест проводится на 10 день после контакта, медработники, а также пребывающие в закрытых коллективах (военкоматы, дома престарелых и т.п.). Все остальные, кто хотят пройти тестирование на коронавирус по своему желанию, могут это сделать платно. Такие анализы проводят 5 учреждений.