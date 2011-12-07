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Любовь Авдонина прокомментировала жалобы населения относительно выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ напомнила, что тесты проводятся не по желанию, а по показаниям.

- Не стоит ставить себе диагноз самостоятельно. Тем более если нет симптомов, не было контакта с заболевшими, - сказала она. - У нас есть четкие правила, группы населения, которые подлежат обязательному тестированию. Делается оно по медицинским показаниям. Это лица с симптомами новой коронавирусной инфекции, контактные – им тест проводится на 10 день после контакта, медработники, а также пребывающие в закрытых коллективах (военкоматы, дома престарелых и т.п.). Все остальные, кто хотят пройти тестирование на коронавирус по своему желанию, могут это сделать платно. Такие анализы проводят 5 учреждений.

КВ
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