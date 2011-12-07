Под Челнами нашли труп пропавшего парня

В Набережных Челнах обнаружили труп татарстанца, пропавшего и не выходившего на связь три дня. Об этом сообщают «Челнинские известия».

Как стало известно, пропал 27-летний татарстанец еще три дня назад. Тогда, 17 июня, молодой человек отправился из села Кувайды в соседнее Мусабай-Завод, после чего не выходил на связь.

А вчера, 20 июня, тело парня было обнаружено в лесопосадке под Набережными Челнами. Обстоятельства случившегося выясняются.