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Под Челнами нашли труп пропавшего парня

Тело молодого мужчины было обнаружено в лесопосадке.

В Набережных Челнах обнаружили труп татарстанца, пропавшего и не выходившего на связь три дня. Об этом сообщают «Челнинские известия». 

Как стало известно, пропал 27-летний татарстанец еще три дня назад. Тогда, 17 июня, молодой человек отправился из села Кувайды в соседнее Мусабай-Завод, после чего не выходил на связь. 

А вчера, 20 июня, тело парня было обнаружено в лесопосадке под Набережными Челнами. Обстоятельства случившегося выясняются.  

КВ
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