Татарстанских медработников наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

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Владимир Путин подписал указы о награждении троих сотрудников медучреждений Татарстана за вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В документе сказано, что Орденом Пирогова награждены заместитель главврача 7-й горбольницы Луиза Губаева и заведующая отделением РКБ Дина Семенова.
Также же за проявленный при исполнении профессионального долга профессионализм наградили старшую медсестру инфекционной больницы Набережных Челнов Валентину Калачеву медалью Луки Крымского.