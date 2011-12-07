Татарстанских медработников наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского

Владимир Путин подписал указы о награждении троих сотрудников медучреждений Татарстана за вклад в борьбу с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В документе сказано, что Орденом Пирогова награждены заместитель главврача 7-й горбольницы Луиза Губаева и заведующая отделением РКБ Дина Семенова.

Также же за проявленный при исполнении профессионального долга профессионализм наградили старшую медсестру инфекционной больницы Набережных Челнов Валентину Калачеву медалью Луки Крымского.