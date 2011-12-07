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В период пандемии коронавируса выявили 200 случаев нарушения режима самоизоляции

В основном нарушителями являются люди, прибывшие из границы.

Замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в период пандемии коронавируса выявили 200 случаев нарушения режима самоизоляции. Об этом передает ИА «Татар-информ».

Сообщается, что в основном нарушителями являются люди, прибывшие из границы. А также среди них были и те, кто заразился контактным путём.

Если одни сообщали о своем состоянии сами, то к другим выезжали медработники. А иногда к самоизолировавшимся приходилось выезжать и полицейским вместе с сотрудниками Роспотребнадзора.

Как сообщила Авдонина, всего было зафиксировано 18 фактов нарушения режима самоизоляции и порядка 200 нарушителей.

КВ
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