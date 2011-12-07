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В Татарстан продолжают прибывать вывозные рейсы с гражданами, которых пандемия застала за границей

За минувшие сутки специалистами Роспотребнадзора по РТ досмотрено 1992 прибывших татарстанца, пассажиров с повышенной температурой не выявлено.

Как пояснила сегодня в ходе пресс-конференции Любовь Авдонина, заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ, информация о предстоящих рейсах появляется за сутки до их прибытия. За период пандемии татарстанцы возвращались из самых разных стран, территорий и континентов: Анталия, Вьетнам, Бали, Индонезия, Узбекистан и многие другие.

С 18 июня в республике принято решение об отмене самоизоляции прибывших в условиях обсервации, приехавшие отправляются под наблюдение в домашних условиях.  

На сегодня 359 татарстанцев, вернувшихся из-за рубежа, остаются в режиме изоляции, из них 226 – в условиях обсервации (приехавшие до 18 июня).

- Во время самоизоляции они находятся под медицинским наблюдением, некоторые граждане сами отзваниваются о своем состоянии. Сегодня состоится активный объезд самоизолировавшихся, с целью уточнения, находятся они дома или нет, - отметила спикер. 

КВ
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