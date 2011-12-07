Выходец из Казани установил российский рекорд по сдаче плазмы кровь, сдав ее 761 раз. Об этом передает «УлПравда».

Сообщается, что уроженец Татарстана Александр Кирилловский, начал сдавать кровь еще живя в Казани и работая на вертолетном заводе. Переехав в Ульяновск, мужчина не прекратил заниматься донорской деятельностью, а напротив, стал делать это с желанием помочь нуждающимся людям.

Так, начиная с 1979 года, когда ему было 18 лет, Кирилловский сдал кровь 761 раз, тем самым установив рекорд по России. Ранее его уже удостаивали звания «Почетный донор России», награждали медалью «За содействие донорскому движению», а также он сам становился лауреатом конкурса «Лучший донор России».